عضو بالامن النيابية: أميركا ستبدأ سحب قواتها من العراق تدريجيا

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، الأحد، ان الولايات المتحدة الأمريكية ستبدا عملية الانسحاب التدريجي من العراق تطبيقا لقرار مجلس النواب.

وقال امرلي في تصريح صحفي إن “ الولايات المتحدة الأميركية أبلغت الأطراف المعنية بأنها ترغب الانسحاب من العراق بشرط ان يكون تدريجيا”.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب قواتها من الاراضي العراقية على نحو تدريجي”.

واوضح امرلي وهو نائب عن تحالف الفتح أن تحالفه “وضع فترة زمنية لإجلاء جميع القوات الأمريكية من العراق”، لافتا إلى أن “امريكا ابلغت الأطراف المعنية بان انسحابها من العراق لا يكون على اساس الهزيمة أو الانكسار”.