كتائب حزب الله تطالب بتضمين أحد قادة الحشد ضمن الفريق التفاوضي مع الجانب الأمريكي

طالب المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الاحد، بتضمين أحد قادة الحشد ضمن الفريق التفاوضي مع الجانب الأمريكي.

وقال العسكري، في بيان “فوجئنا بتعيين مجموعة للتفاوض مع العدو الاميركي يتماهى أغلب اعضائها مع المشروع الاميركي في البلاد”، مطالبا القوى السياسية بـ “إبدال ثلاثة من الأسماء المقترحة في الفريق التفاوضي لإنجاح المفاوضات لكونهم معروفين بالولاء للعدو الأميركي”.

وطالب بـ “تضمين أحد قادة الحشد وشخصية عشائرية ضمن الفريق التفاوضي مع إضافة شخصية إعلامية وطنية كعضو مراقب لنقل المجريات بشفافية”، مؤكدا أن “كتائب حزب الله ستبين موقفها من هذه المفاوضات في بيان لها بعد أول لقاء رسمي لفريق التفاوض”.

وفي وقت سابق من اليوم، بحثت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مع وزارة الخارجية أسماء أعضاء الفريق المكلف بالتفاوض مع الجانب الأمريكي.