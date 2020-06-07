شهر العسل انتهى بين سائرون والحلبوسي نائب عن التحالف: ماضون في أن لا يتمدد الحلبوسي على المؤسسة التنفيذية

دعا النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى عدم الخلط بين اداه السياسي والتشريعي، مؤكدا المضي في منع رئيس البرلمان من التمدد على المؤسسة التنفيذية.

وقال السكيني في حديث صحفي إن “ضعف أداء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عكس رسالة سلبية في ضعف المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أن “أعضاء المجلس ماضون في ان لا يتمدد الحلبوسي على المؤسسة التنفيذية”.

وأضاف، أنه “لن يسمح لرئيس البرلمان الدخول في باب المجاملات والمساومات السياسية او امرار بعض القرارات السياسية والحزبية من خلال منصب”، داعيا الحلبوسي الى “التفريق بين اداءه الحزبي واداءه كرئيس للبرلمان”.

وأشار الى أن “مراقبة اداء محمد الحلبوسي لاكثر من سنة، بين وجود تدخلات في قرارات الحكومة الاتحادية وحتى في عقد الجلسات ومن ثم لم يقم البرلمان بدوره الطبيعي”.