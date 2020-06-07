نائب عن واسط يحمل خلية الازمة والقيادات الامنية مسؤولية تقصيرهم بشأن كورونا

حمل النائب عن محافظة واسط سلمان الغريباوي، الاحد، خلية ازمة المحافظة والقيادات الامنية مسؤولية تقصيرهم بشأن كورونا، فيما توعد باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين.

وقال الغريباوي في بيان ان "واجبنا الشرعي والاخلاقي يحتم علينا ان نقف مع ابناء شعبنا العراقي الابي ومحافظتنا العزيزة واسط من اجل مساعدتهم والوقوف معهم لتخطي الخطر الكبير جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".

وحمل "رئيس خلية الازمة في واسط والقيادات الامنية في المحافظة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة لتقصيرهم الواضح والكبير في عدم وضع الحلول المناسبة لتجنب المحافظة خطر انتشار هذا الوباء القاتل وكثرة الاصابات المتكررة واليومية وعدم وضع خطة أمنية تساهم في ايقاف تلك الاصابات من دون الضرر بالمواطن الفقير".

واضاف "اننا نحذرهم من التهاون في تنفيذ واجبهم القانوني كونهم مسؤولين امام الله والشعب"، متوعدا بـ"اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المركزية لمعالجة الازمة ومحاسبة المقصرين".

وقدم شكره لـ"جميع الكوادر الطبية والصحية لما يقومون به من جهود كبيرة وعمل دؤب لمعالجة المواطنين وتقديمهم افضل الخدمات رغم تقصير خلية الازمة في المحافظة".