شرطة النجف تصدر بياناً بشأن التظاهرات

دعت مديرية شرطة النجف، الأحد، المتظاهرين السلميين إلى ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع "المندسين" من استغلال التظاهرات.

وجاء في بيان لشرطة النجف، "تهيب مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت بجميع المتظاهرين السلميين إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المتظاهرين".

وأضاف البيان، أن "شرطة النجف حريصة جداً على حماية أرواح المتظاهرين وتوفير الحماية لهم، وتطالبهم بضبط النفس وعدم السماح لبعض المندسين من استغلال التظاهرات كما انها تؤدي واجباتها بصورة مهنية".

وتابع البيان، أن "الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة لحمايتكم وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتوفير الأجواء الآمنة للتظاهر وتدعوكم إلى إبعاد من يحاول أن يخرج التظاهرات عن سلميتها، وأن مطالبكم المشروعة محط اهتمام الجميع لذا نكرر دعوتنا للتعاون معنا والحفاظ على حقوقكم المكفولة دستوريا".