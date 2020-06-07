محافظ ديالى يوعز بالتحقيق في مقطع فيديو يتعلق براقدين داخل الحجر الصحي

أوعز محافظ ديالى مثنى التميمي، الأحد، بفتح تحقيق في مقطع فيديو يتعلق ببعض الراقدين في الحجر الصحي "يتذمرون من الإهمال والتعامل غير الإنساني".

وقال مكتب التميمي في بيان ، إن "محافظ ديالى مثنى التميمي أوعز بفتح تحقيق في مقطع فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان، أن مقطع الفيديو "يتعلق ببعض الراقدين في بناية الحجر الصحي ب‍ديالى وتذمرهم من الإهمال داخل بناية الحجر فضلاً عما وصفوه بالتعامل غير الإنساني من قبل الكوادر الصحية".