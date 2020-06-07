بدأت بايران والسعودية والكويت وتركيا.. الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثانية بالعراق

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاحد، من موجة كورونا ثانية في العراق، فيما اشارت الى ان هذه الموجة بدأت بايران والسعودية والكويت وتركيا.

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم اسماعيل، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "هناك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء او لقاح لهذا المرض وقد تستمر الموجات لحين ايجاد لقاح فعال"، مبينا ان "الموجة الثانية من الجائحة ابتدأت في عدد من الدول المجاورة مثل ايران والسعودية والكويت وتركيا".

واضاف اسماعيل أن "بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الازمة الاقتصادية مما ادى الى ارتفاع كبير في عدد الاصابات بالفيروس"، داعيا الى "تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد الموجة الثانية للسيطرة على انتشار الفيروس أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه".

ولفت اسماعيل إلى أن "المنظمة قلقة جدا من تزايد ارقام عدد الاصابات المسجلة يوميا في بغداد والمحافظات نتيجة عدم تطبيق اجراءات السلامة والوقاية بشكل صحيح والتشكيك بعدم وجود هذا الوباء"،

مشدداً على "ضرورة التطبيق الصارم للحظر امنيا وصحيا وليس امنيا فقط بمعنى الالتزام بالتعليمات الوقائية التي نشرتها المنظمة ووزارة الصحة في وسائل الاعلام وعزل المناطق التي سجلت اصابات عالية بشكل كامل، وعدم التهاون في تطبيق تلك الاجراءات والحيلولة دون نقل المرض من منطقة الى اخرى".

وختم اسماعيل بالقول "ان تزايد عدد الاصابات يضعنا امام مشكلة تتمثل بعدم قدرة السعة السريرية الموجودة لاستيعاب اعداد المصابين، الامر الذي قد يؤدي الى حدوث رعب حقيقي".