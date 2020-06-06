الانبار: مجاميع ارهابية صغيرة لداعش تعمل على زعزعة امن المناطق الغربية للمحافظة

كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الجمعة، وجود مجاميع صغيرة من بقايا خلايا ارهابي داعش ماتزال موجودة في المناطق الصحراوية تعمل على زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية .

وقال المحلاوي في تصريح صحفي ان “مجاميع صغيرة من بقايا خلايا ارهابي داعش مكونة من اثنين الى ثلاثة ارهابين مازالوا متواجدين في المناطق الصحراوية تنشط بين الحين والاخر وتقوم بعمليات استهداف للقوات الامنية لزعزعة امن واستقرار المناطق الغربية”.

واضاف ان” تلك المجاميع تتخذ من المناطق ذات التضاريس المعقدة والبعيدة عن المدن لاختفاء عن انظار القوات الامنية كونها غير قادرة على المواجهة ومصيرها الاستسلام او القتل ، مبينا ان” القوات الامنية تقوم بعمليات استخباراتية للقضاء على هذه المجاميع وتمكنت خلال الفترة الحالية من قتل عدد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامية”.

واشار الى ان” هذه المجاميع تتسلل مع رعاة الاغنام تحت تهديد السلاح لتجنب استهدافها من قبل طيران الجيش والقوات الامنية “