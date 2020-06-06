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وزارة الصحة تسجل 1252 إصابة جديدة وشفاء 331 من فيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، مؤكدة تسجل 1252 إصابة جديدة بالفيروس و٣٣ حالة وفاة، اشارت الى شفاء 331 حالة.

وقالت الوزارة ببيان  "تم فحص (١٢٥٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤)".

وأوضحت، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٤٩٨بغداد/ الكرخ: ١٦٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ٤٧، البصرة: ١٤٩، السليمانية: ٤٥، اربيل: ٢٩، كربلاء: ٣٤، واسط: ٤٦، كركوك: ١٣، ديالى: ٧، بابل: ٧٨، ميسان: ١٧، الديوانية: ١٧، ذي قار: ٨١، المثنى: ١٥، صلاح الدين: ٢، الانبار: 7".

وتابعت، أن "حالات الشفاء: ٣٣١ حالة وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٤٦، بغداد/ الكرخ: ٧٧، مدينة الطب: ٣٩، النجف: ١١، البصرة: ٣٥، السليمانية: ٤، ديالى: ١،الديوانية: ٣، المثنى: ٣، ميسان: ١٠، صلاح الدين: ٢"، مشيرة الى أن "الوفيات : ٣٣ حالة: بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ١، النجف: ٢، السليمانية: ٢، اربيل: ١، كربلاء: ١، كركوك: ٢، واسط: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، الانبار: ١، المثنى: ١".

ونوهت الى أن "مجموع الإصابات : ١١٠٩٨، ومجموع حالات الشفاء: ٤٩٠٤، والراقدين الكلي: ٥٨٧٦، الراقدين في العناية المركزة: ٦٠، ومجموع الوفيات: ٣١٨".

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