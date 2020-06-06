الكعبي يوجه بالاسراع في انهاء جدول قانون الانتخابات وعرضه بمجلس النواب

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، بوضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد وعرضه أمام مجلس النواب خلال الجلسات القريبة المقبلة .

وقال الكعبي ببيان ان "تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة"، مؤكدا على "ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة".

ووجه الكعبي، بحسب البيان، بـ"مخاطبة رؤساء الكتل النيابية لتزويد اللجنة القانونية بملاحظاتهم حول الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات خلال فترة اقصاها 3 ايام"،

مشيرا ان "القانون المذكور صوت عليه بالتزامن مع قانون المفوضية ليكون احد اهم الركائز الاساسية للعملية الانتخابية ويعيد الثقة بالمنظومة السياسية وارساء النظام الديمقراطي وتدعيم حقوق الفرد بالمشاركة في صنع القرار من خلال ممثليه في السلطات التشريعية والتنفيذية".

وشدد النائب الاول على "ضرورة الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه على جدول أعمال المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة".