‏نائب يتساءل: لأجل من أقدم البعض على العبث بتمثال الحبوبي

اعتبر النائب عن الفتح نعيم العبودي، السبت، تمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية بأنه "يلخص صفحة ناصعة من تاريخ العراق المقاوم للاحتلال البريطاني"، متسائلاً "‏لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟"

وقال العبودي، إن "تمثال الحبوبي في مدينة الناصرية يلخّص صفحة ناصعة من تاريخ العراق المقاوم للاحتلال البريطاني، ويقدّم صورة جميلة عن وحدة المجتمع العراقي وعشائره ومرجعيته".

وأضاف العبودي في تغريدة على صفته الرسمية بموقع (تويتر): "‏لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟ ممن ينتقمون؟!"

وكان ناشطون قد تناقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي لتمثال الشاعر المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي في الناصرية وقد تعرض لتخريب.