الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال "ناقل الوقود للدواعش" في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن اعتقال "ناقل الوقود لتنظيم داعش" في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع لواء المشاة ٩٢ ألقت القبض على احد الارهابيين في قرية ابو كدور التابعة الى قضاء تلعفر في الموصل، والذي كان يقوم بنقل الوقود للدواعش من زمار الى قرية البوير في الموصل".

وأضافت أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".