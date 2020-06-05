الصحة تكشف عن توصياتها للأسبوع المقبل في مواجهة زيادة الإصابات بكورونا

كشفت وزارة الصحة، الجمعة، عن توصياتها للأسبوع المقبل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن وكيل الوزارة حازم الجميلي قوله، إن "الوزارة ستوصي باستمرار الإجراءات المتبعة ،ومنها منع التجمعات وتحقيق التباعد الجسدي أو الاجتماعي ولبس الكمامات"، لافتاً إلى أن"موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

ونفى الجميلي"ما أشيع مؤخراً عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها"، مشدداً على أنه " لا يوجد تعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية بالوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الإصابات ".

وأضاف أن"الإجراءات قد تختلف من أسبوع إلى آخر ،لكنها مستمرة"، مبيناً أن"الغاية من حظر التجوال هي تحقيق ثلاثة أهداف: الأول التباعد الاجتماعي ،وتقليل حركة المواطنين ،وتسهيل عمل الفرق الطبية ".

وتابع الجميلي أن" تسجيل زيادة في عدد الإصابات هو نتيجة طبيعية لعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية ،وعدم التزامهم بحظر التجوال"، مؤكداً أن"بعض الأشخاص ما زال يُقيم مجالس العزاء والمناسبات بصورة عامة ".

ودعا وكيل وزارة الصحة، إلى "الاستمرار بمنع التجمعات ومتابعة ارتداء الكمامة وتقليل الحركة بين المواطنين والالتزام بإجراءات الحظر ،سواء أكان شاملاً أو جزئياً"، مشيراً إلى أن"وزارة الصحة تُقّيم الوضع بشكل يومي ،ولديها فرق طبية تتابع الموقف الوبائي وإجراء الكشوفات والفحوصات على المواطنين".