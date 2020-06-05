نائب: نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين وسندعم اي قانون لتجاوز الازمة المالية

اعلن النائب منصور البعيجي، الجمعة، رفضه فكرة استقطاع رواتب الموظفين، مؤكدا دعمه للحكومة بتشريع اي قانون يساعدها على تجاوز الازمة المالية.

وقال البعيجي في بيان إن "استقطاع رواتب الموظفين ليس حلا للازمة المالية التي يمر بها البلد خلال المرحلة الحالية بل سيعقد الوضع الاقتصادي في البلد على اعتبار هناك حلول على الحكومة يجب ان تتخذها لعبور الازمة المالية".

واضاف أن "على الحكومة ان تلغي فكرة استقطاع رواتب الموظفين وتتجه الى ايجاد حلول اكثر واقعية منها مراجعة جولات التراخيص وشركات الهاتف النقال والمنافذ الحدودية ودعم القطاعات الاخرى من اجل رفد ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي للبلد".

وتابع ان "توجه الحكومة على تعظيم واردة البلد من خلال النقاط التي تم ذكرها اعلاه، اضافة الى الاقتراض الداخلي للبلد هو كفيل بعبور الازمة المالية التي يمر بها البلد خلال الفترة الحالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين التي لن تشكل فارق كبير للازمة المالية التي يمر بها البلد في حال تم الاستقطاع".

و اوضح البعيجي اننا "نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين وسندعم الحكومة بتشريع اي قانون يساعدها على تجاوز الازمة المالية التي نمر بها لذلك نامل من الحكومة التوجه حل الازمة المالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين والغاء هذه الفكرة نهائيا".