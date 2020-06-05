تماس كهربائي يحرق بناية سكنية والدفاع المدني ينقذ العوائل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن تماس كهربائي يتسبب بحرق بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط بغداد، مؤكدة ان فرقها انقذت العوائل التي كانت تتواجد بالبنياية.

وقالت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عدد من العوائل بعد احتراق بورد كهرباء رئيس داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة ادى الى نشوب حريق وتصاعد اعمدة الدخان الخانق مما أجبر العوائل الى الخروج الى الشرفات في الشقق السكنية".

واضافت ان "الفرق تمكنت من اخراج الأطفال والنساء أولاً والسيطرة واخماد النيران ثانيا والتأكد من خلو البناية من ساكنيها مع تسجيل اصابتين لرجل وامرأة بصعقة كهربائية على اثر التماس الكهربائي، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الى إجراء الإسعافات الأولية ونقل المصابين الى المستشفى القريب والاطمئنان على وضعهم الصحي، وكانت حالتهم مستقرة".