ارتفاع كبير .... وزارة الصحة تعلن تسجيل 1006 اصابات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "تم فحص (٩٦٤٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٨١٩٠١)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (١٠٠٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٧٤

بغداد/ الكرخ: ١٣٩

مدينة الطب: ١١٥

النجف: ٢١

البصرة: ٩٦

السليمانية: ٨٧

اربيل: ١٢

دهوك: ٦

كربلاء: ٣١

واسط: ٤٢

كركوك: ٢٨

ديالى: ٣

بابل: ٤٨

ميسان: ١١

الديوانية: ٢٤

ذي قار: ٥٠

المثنى: ١٣

نينوى: ١

صلاح الدين: ٥

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٢٣٥ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥٣

بغداد/ الكرخ: ٤٣

النجف: ٤

البصرة: ٦

اربيل: ٣

ديالى: ١٣

بابل: ٢

ميسان: ٦

الديوانية: ١

المثنى: ١

صلاح الدين: ٣

وأكدت أن "حالات الوفيات بلغت ١٤ حالة

بغداد/ الرصافة: ٤

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٤

البصرة: ١

ديالى: ٢

المثنى: ١

وأشارت الوزارة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغت ٩٨٤٦، ومجموع حالات الشفاء ٤٥٧٣، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٤٩٨٨، والراقدين في العناية المركزة ٦٣، بالإضافة إلى أن مجموع الوفيات بلغ ٢٨٥".