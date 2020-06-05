نائبة: المطالبة بالجلوس في المنزل أمر غير واقعي من دون دعمهم ماديا

وصفت عضو مجلس النواب يسرى رجب، اليوم الجمعة، الاجراءات الاحترازية التي تستخدمها السلطات للوقاية من فيروس كورونا ومطالبة الشعب بالجلوس في بيوتهم دون توفير دعم مادي لهم لاغراض المعيشة بأنه "امر غير واقعي"، مشددة على وضع خطط مدروسة للتوعية من مخاطر الوباء.

وقالت رجب في حديث صحفي إن "المناقشات تدور حاليا لمعالجة عجز الموازنة من خلال تقليل نسبة النفقات غير الضرورية بغية توفير السيولة الكافية لاعطاء الموظفين وباقي شرائح الشعب رواتبهم ومستحقاتهم"، مبينة ان "قضية القروض ينبغي ان تكون للامور الضرورية فقط، وان نعمل على دعم الانتاج الوطني وان يتم الاعتماد على الوارد المحلي".

واضافت رجب، ان "القروض وباقي الاجراءات المطروحة حاليا هي اجراءات انية، لكن لو افترضنا استمرار وباء كورونا والازمة الاقتصادية لفترة طويلة، فاننا بحاجة الى حلول وخطط ستراتيجية بعيدة المدى وليست حلولا انية مؤقتة".

ولفتت الى ان "مطالبة الشعب بالجلوس في منازلهم دون توفير دعم مادي لهم لاغراض المعيشة هو امر غير واقعي"، موضحة ان "الحكومة ينبغي لها ان تجد حلول حقيقية لمعالجة تداعيات الازمة وان تتحمل واجباتها تجاه الشعب بالشكل الامثل".

واكدت رجب، على "اهمية وضع خطط مدروسة خلال فترة الحظر الشامل لتوعية المواطن بمخاطر وباء كورونا وسبل الوقاية منه، من خلال القنوات الاعلامية ونشرات التوعية، كي نتوجه لمرحلة عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ اجراءات الوقاية من قبل المواطنين انفسهم وعدم استمرار ترك الحياة مشلولة دون توفير متطلبات المعيشة لهم".