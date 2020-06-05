قرارات جديدة في كربلاء مع ازدياد حالات الاصابة بكورونا

اصدرت خلية الازمة في كربلاء، قرارات جديدة ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتولاها لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان إن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ترأس، (مساء الخميس) اجتماع خلية الازمة في المحافظة بحضور مدير عام الصحة وقائد الشرطة ومعاون قائد العمليات ومدير الاستخبارات ومدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة كربلاء".

وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع اعادة لتقييم الخطط والاجراءات المتخذة مع ازدياد حالات الاصابة في المحافظة بفيروس كورونا، مبينا أنه بعد المناقشات المستفيضة وطرح المقترحات للخروج بقرارات تنسجم والوضع الحالي للاصابات قررت خلية الازمة الاتي:

*الاستمرار بغلق منافذ محافظة كربلاء المقدسة الا للحالات الاضطرارية وتسهيل حركة البضائع والسلع والكوادر الصحية والامنية .

*التاكيد على منع التجمعات منعا باتا في الساحات العامة وقاعات المناسبات والجوامع والحسينيات .

*التاكيد على اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق اصحاب المحال التجارية والمولات والمصرح بها ( الافران ، المخابز ، المطاعم، الاسواق التجارية ) في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية يتم غلق المحل ويحاسب صاحبه وفق قانون الصحة العامة بما فيها الغلق والغرامة واحالته الى المحاكم المختصة

*يغرم كل من يقود عجلة مصرح بها ومن معه بمبلغ ٢٥ الف دينار لكل شخص في حال عدم ارتدائهم الكمامة والكفوف .

* التاكيد على موظفي دوائر الدولة والقوات الامنية باتخاذ الاجراءات الاحترازية وعدم استقبال الدوائر لاي مراجع لايرتدي الكمامات والكفوف.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن تسجيل ٦٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق كان نصيب محافظة كربلاء منها 32 اصابة.