الاعلان عن تطهير 43 قرية وضبط 122 مضافة بعمليات ابطال العراق

اعلنت "عمليات ابطال العراق" الخميس، عن البيان الختامي لها، مشيرة الى تطهير 43 قرية وضبط 122 مضافة في جنوب غرب كركوك.
ضوذكر بيان لها "الالوية المشاركة / (( ل ١٠ ، ل ٢٢ ، ل ١٦ ، ل ٥٢ ، ل ١٥ ، ل ٢١ ، ل ٨٨ ، ل ٩ )) بقيادتي عمليات محور الشمال ومحور شرق دجلة مع الافواج المساندة للقيادات والمديريات الساندة"،
واوضحت، "النتائج هي تطهير
٤٣ قرية، والعثور على ١٢٢ مضافة ، ١١ نفق، ٦١ عبوة ناسفة، 2حزام ناسف، 4عجلات، ١٠ دراجات نارية، معمل تفخيخ، سجن محكم".
وتابعت، تم ايضا "تحرير ٣ مخطوفين من ايدي عصابات داعش".
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