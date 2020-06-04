تسجيل 61 إصابة بفايروس كورونا في كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في كردستان، الخميس، تسجيل 61 إصابة بفايروس كورونا في الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن إقليم كردستان سجل خلال الساعات الـ24 الماضية، 61 إصابة جديدة بفايروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق 8168 إصابة، فيما يبلغ مجموع حالات الشفاء 4095، ومجموع الوفيات 256، أما عدد الراقدين فيبلغ 3817، فضلاً عن 46 راقداً في العناية المركزية، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة.