الأخبار

الصحة تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا وتعلن شفاء 243 مصاباً


أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل ٦٧٢ اصابة جديدة بالفيروس و٢٤٣ حالة شفاء منه.

وقالت الوزارة ببيان "تم فحص (١١٩٦٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٧٢٢٥٩)".

وأوضحت، أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم (٦٧٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

(بغداد/ الرصافة: ٢٣٣، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ٧٠، النجف: ١٨، البصرة: ٢٨، السليمانية: ٥٧، اربيل: ٤، كربلاء: ٥٠، واسط: ٣١، كركوك: ١١، ديالى: ١٠، بابل: ١٨، ميسان: ٤٢، الديوانية: ٦، ذي قار: ١٢، المثنى: ١٩، الانبار: ١، صلاح الدين: ٢)".

وتابعت، أنه تم "تسجيل ٢٤٣ حالة الشفاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ١١٢، بغداد/ الكرخ: ٤٥، النجف: ٣، البصرة: ١٦، اربيل: ٢، دهوك: ٥، ديالى: ٣، كربلاء: ٣٢، كركوك: ٢، واسط: ١٠، ميسان: ١، الديوانية: ٢، المثنى: ٧، صلاح الدين: ٣"، مشيرة الى "تسجيل ١٥ حالة (بغداد/ الرصافة: ٣، مدينة الطب: ٥، السليمانية: ٢، كربلاء: ١، البصرة: ١ ، ميسان: ١، واسط: ١، ديالى: ١".

ونوهت الى أن "مجموع الإصابات وصل الى ٨٨٤٠، ومجموع حالات الشفاء ٤٣٣٨، والراقدين الكلي ٤٢٣١، والراقدين في العناية المركزة ٥٠، فيما وصل مجموع الوفيات ٢٧١حالة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تأخر الرواتب وفساد مستشر.. تجدد الاحتجاجات في السليمانية
تحذير من انهيار النظام الصحي العراقي
تسجيل 61 إصابة بفايروس كورونا في كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية
مصدر يكشف اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة
شرطة ذي قار تنفي استقالة قائدها من منصبه
الصحة تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا وتعلن شفاء 243 مصاباً
وزير الدفاع في الانبار لتوضيح تصريحاته الاخيرة
الحلبوسي يتسلم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة
مصدر: تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الناصرية
قوة امنية تحبط تهريب كمية كبيرة من الادوية في سيطرة الشعب ببغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك