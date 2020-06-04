قوة امنية تحبط تهريب كمية كبيرة من الادوية في سيطرة الشعب ببغداد

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الخميس، بأن قوة امنية احبطت تهريب كمية كبيرة من الادوية في سيطرة الشعب ببغداد.

وقالت المديرية في بيان انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عجلة حمل تحمل مواد مهربة تروم الدخول الى العاصمة بغداد عن طريق سيطرة الشعب، تم تشكيل فريق عمل من ضباط المتابعة وبأشراف مباشر من قبل مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء الحقوقي ( صباح حسن الشبلي ) تم ضبطها وتحويلها على عجله السونار M60 الرابسكان المتواجدة في السيطرة ومن ثم تم ملاحظة وجود اختلاف في حمولتها".

واضافت "بعد اجراء التفتيش اليدوي تبين انها تحمل مجموعة كبيرة من الادوية المهربة واجهزة طبية مختلفة الانواع وبعض المعدات العسكرية (دروع ومخازن اعتدة) وسگائر"، لافتة الى انه "تم تسليمها الى الجهات المختصة".