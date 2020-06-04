اغطية ومشاوي ووثائق.. ما عثرت عليه القوات الامنية في شالخه

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن العثور على عدد من الأوكار في قرية شالخه، فيما اشارت الى طيران الجيش دمر ثلاث عجلات في وادي الشاي.

وقالت الخلية في بيان انه "خلال عمليات ابطال العراق / نصر السيادة ولليوم الثالث على التوالي، عثرت قوة من الفوج الثاني باللواء الاول في فرقة الرد السريع على عدد من الأوكار في قرية شالخه".

واضاف انه "بعد معلومات استخبارية من قبل استخبارات فرقة الرد السريع، دمر طيران الجيش ثلاث عجلات في وادي الشاي (بيك اب واستاركس وكيا حمل)".

واكد انه "تم العثور على وكر ضمن قاطع الفوج الرابع باللواء الاول في فرقة الرد السريع ومازالت العمليات مستمرة".