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الصحة تعلن تسجيل 781 اصابة بكورونا وشفاء 587 مصاباً في العراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان  انه "تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٦٠٢٩٩)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٧٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٢

بغداد/ الكرخ: ١٠٩

مدينة الطب: ٦٦

النجف: ١٩

البصرة: ٤١

السليمانية: ٤٦

اربيل: ٦

دهوك: ٥٢

كربلاء: ١١

كركوك: ٣٥

ديالى: ٨

بابل: ٣٣

ميسان: ٣٥

الديوانية: ٧

ذي قار: ٢٨

المثنى: ١٨

الانبار: ٥

وأوضحت أنه "تم تسجيل ٥٨٧ حالة شفاء وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٠

بغداد/ الكرخ: ٢١٩

مدينة الطب: ٢٥

النجف: ٦

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