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الصحة: نتوقع زيادة حالات الاصابات بكورونا بين 600-800 اصابة يوميا


اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، ان ثلاث محافظات سجلت اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت بكورونا، فيما توقعت زيادة حالات الاصابات بين 600-800 اصابة يوميا.

وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻴﺴﺎن، وواﺳﻂ سجلت اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت بكورونا"، مبينا ان "ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ قررت ﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﻣﺪاﺧﻞ المحافظات ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎره ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ بين المواطنين".

وتوقع التميمي "زﻳﺎدة اﻟﺤﺎﻻت بين الـ600-800 اﺻﺎﺑﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ"، مشيرا الى ان "ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ المواطنين".

واكد ان "ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ زﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ الميداني واﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻓﻲ المختبرية ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﺮص اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮراﻷﻋﺮاض ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ الملامسين ﻟﻼﺻﺎﺑﺎت المؤكدة"، لافتا الى ان "ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮار وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻮف، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ".

واكد ان "وﻋﻲ المواطنين ﻫﻮ اﻟﺴﻼح اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺗﺴﺠﻞ ارﻗﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﻓﻴﻬﺎ، ووﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬﺎون وﻣﺠﺎﻣﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺤﻈﺮ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت"،

لافتا الى ان "اﻟﻘﺎدم اﻓﻀﻞ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻬﻤﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ وﻋﺰﻳﻤﺔ الملاكات اﻟﺼﺤﻴﺔ وان المعركة ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس ﻣﻌﺮﻛﺔ عالمية ﺳﻴﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻮﺟﻮد اﺑﻄﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻻﺑﻴﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻘﻘﻮن ﻧﺼﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻢ العالمية ﺿﺪ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﺨﻔﻲ".

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