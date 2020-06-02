الصحة تعلن تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل ٥١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل ٢٣٣حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (١٣٤٦٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٥١٧١٤)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٥١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٥

بغداد/ الكرخ: ١٦٦

مدينة الطب: ٣٩

النجف: ٢١

البصرة: ٢٥

السليمانية: ٢٨

اربيل: ١

دهوك: ٦

كربلاء: ٣١

ديالى: ٥

بابل: ٩

ميسان: ٣٤

المثنى: ٨

نينوى: ١

وأضافت أنه "تم تسجيل ٢٣٣حالة شفاء ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠٤

بغداد/ الكرخ: ٥٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

ديالى: ٢

كربلاء: ١٧