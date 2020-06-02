الحشد الشعبي يعلن القضاء على عمليات تسلل داعش الارهابي بين ديالى وصلاح الدين

أعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، عدم تسجيل اي تسلل داعشي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال الحسيني في حديث صحفي ، ان “الميتة كانت ابرز ممرات تسلل داعش من صلاح الدين صوب ديالى عن طريق حاوي العظيم ما ادى الى تكرار هجماته على النقاط الامنية والقرى الامنية وسقوط ضحايا”.

واضاف الحسيني، ان “ الحشد الشعبي اعادة الانتشار في الميتة ورسم 3 خطوط امنية لمواجهة تسلل داعش وهجماته تعتمد بالاول على خط الصد ومن ثم الكاميرات وصولا الى مفارز المدفعية والهاونات”.

وأكد أنه “خلال الايام الـ12 الماضية لم تسجل اي حالة تسلل او هجمات بسبب قوة الخطوط الامنية وترابطها والتنسيق العالي مع بقية التشكيلات الامنية”.

وكانت الميتة الى وقت قريب تعد ابرز ممرات تسلل داعش الارهابي من صلاح الدين صوب ديالى ما ادى الى مهاجمة نقاط مرابطة وقرى وسقوط ضحايا ومصابين.