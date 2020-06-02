الأخبار

هيئة الحشد: هيكليتنا وضعت بشكل مدروس يتناسب مع ظروف البلد


أكد معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو علي البصري، الثلاثاء، أن هيكلية الحشد وضعت بشكل مدروس يتناسب مع ظروف البلد الأمنية.

وقال البصري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الحشد الشعبي يمتلك هيكلية تنظيمية بنيت بشكل مدروس يتناسب مع الظروف الأمنية الصعبة التي كان يعيشها البلد"

ورجح البصري "إعادة النظر في تعديل بعض المواقع والهيكلية للحشد"، مشيراً إلى "عدم وجود تغيير في مواقع المسؤولية للحشد".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة الحشد: هيكليتنا وضعت بشكل مدروس يتناسب مع ظروف البلد
وزير النقل ينفي تعيين أي شخصية بصفة مستشار له
رئاسة الجمهورية تنفي وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين
نائب يوجه طلبا الى مجلس الوزراء بشأن موظفي العقود والأجور
نائب : ثلاث اولويات تشريعية للبرلمان في المرحلة المقبلة
اعتقال متهم سرق 110 آلاف دولار من داخل منزل في بغداد
صحة الرصافة: نتوقع وصول اﻻﺻﺎﺑﺎت بكورونا لالف ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ الفايروس ﻗﺎدم
النائب عامر الفايز : جلسة الغد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية
انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية في كركوك
الصحة توجه رسالة الى العراقيين وتؤكد: تزايد الاصابات بكورونا يستدعي اتخاذ اجراءات سريعة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك