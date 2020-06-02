رئاسة الجمهورية تنفي وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين

نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين.

وقالت في بيان انها "تنفي رئاسة الجمهورية ما ورد في برنامج (على الطاولة) الذي بثته قناة السومرية مؤخراً بشأن وجود سلفة بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين تقدر بـ(4) مليار دينار لم يتم تسويتها".

واكدت "عدم صحة المعلومة أعلاه"، داعية "وسائل الإعلام كافة على توخي الدقة، والحذر من الانجرار إلى المزايدات السياسية التي لها تأثيرات سلبية على ما يواجهه البلد من تحديات صعبة".