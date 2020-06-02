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اعتقال متهم سرق 110 آلاف دولار من داخل منزل في بغداد


أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم بعد خمس ساعات من سرقته مبلغ 110 آلاف دولار من داخل منزل في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ، إن "قوة من مكتب مكافحة إجرام (المنصور) ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض على متهم بالسرقة بوقت قياسي وخلال خمس ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، حيث قام بسرقة دار سكني في جانب الكرخ ب‍بغداد مبلغ 110 آلاف دولار من خزنة داخل الدار بعد أن قام بفتحها بواسطة مفك يدوي، وقام بأخذ المبلغ وإخفائه".

وأضافت المديرية في بيانها، أنه "لدى القبض على المتهم والتعمق بالتحقيق معه اعترف بارتكابه لجريمة السرقة، وبدلالته تم ضبط المبلغ وإعادته إلى صاحب الدار وفق الاجراءات الأصولية"، مشيرةً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه استناداً لأحكام المادة (443) ق.ع ".

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