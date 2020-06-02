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انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية في كركوك


اعلن الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الثلاثاء، عن انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية.

وقال رسول في بيان انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع".

واضاف ان "هذه العمليات تشترك فيها (في محور الجيش قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة اركان الجيش)، و(وفي محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة / الشرطة الاتحادية ولواء المهمات في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية)، (وفي محور فرقة الرد السريع واللواء الأول / فرقة الرد السريع وقطعات من اللوائين الثالث والرابع /فرقة الرد السريع)، (وفي محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع ل‍مديرية شرطة صلاح الدين)، (وفي محور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي)، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية".

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انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية في كركوك
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