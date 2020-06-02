الصحة توجه رسالة الى العراقيين وتؤكد: تزايد الاصابات بكورونا يستدعي اتخاذ اجراءات سريعة

وجه وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، رسالة الى العراقيين، فيما اكد ان تزايد الاصابات بكورونا يستدعي اتخاذ اجراءات سريعة.

وقال التميمي في بيان "حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة التواصل الدائم مع الجمهور في العراق لاطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة برئاسة دولة رئيس الوزراء في فرض الحظر الشامل لمكافحة وباء كورونا المستجد الخطير"، نوجز مايلي لابناء شعبنا العزيز:

1. نثمن التزام الكثير من المواطنين بالحظر و المكوث في بيوتهم ونأمل ان يلتزم الجميع خلال الايام القادمة لحراجة الوضع الوبائي .

2. تستمر الفرق الصحية والخدمية في خطتها لزيارة المناطق المشمولة بالخطط الصحية لاجراء فحوصات المسح الميداني للمواطنين في المناطق السكنية وتعفيرها.

3. نثمن الجهد الاعلامي والتثقيفي من قبل وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتبصير بالوباء والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

4. تتواصل الجهود النبيلة والجبارة لملاكتنا الطبية والصحية والادارية التي تقدم الخدمات الصحية المختلفة في ايام الحظر لتقديم الخدمات الصحية في مؤسساتنا كافة

5. تستمر جهود القوات الامنية بكافة صنوفها في مواصلة جهودها الكبيرة لفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات على الرغم من وجود خروقات متعددة كوجود تجمعات داخل المناطق السكنية وازدحام العجلات والدراجات عند السيطرات الرئيسية .

6. نكرر نداءاتنا السابقة بخصوص ضرورة تعاون المواطنين للالتزام بتعليمات الحظر الشامل لتجنب الاثار الكارثية التي يمكن ان تنشأ عن عدم تطبيقها.

وتابع "اخي المواطن اختي المواطنة ان اجراءات الحظر الشامل لحركة الافراد و العجلات ومنع التجمعات هي ليست أمنية وأنما لحمايتكم ومنع انتشار الوباء الخطير وخاصة بعد تزايد اعداد الاصابات في اغلب محافظات العراق والمخاطر التي ستهدد حياة كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة والاعتلالات المناعية وما سيتولد عنها من انتشار للوباء".

ودعا التميمي "الجميع الى الالتزام التام والمكوث في المنازل والتعاون مع فرقنا الصحية والأمنية والجهات الساندة الخدمية في جهودها لتنفيذ الخطط الشاملة في تعفير المناطق والكشف عن الحالات المشتبه بها ومتابعة البؤر الوبائية, مثل بعض المناطق في جانبي بغداد الكرخ والرصافة والتي شهدت تسجيل اعداد متصاعدة من الاصابات و تستدعي اتخاذ اجراءات وقائية سريعة وحاسمة لتطويق واحتواء انتشار الوباء فيها".

واكد "نكرر نداءنا الى كافة الاجهزة الامنية والقضائية للتعاون مع وزارتنا لاتخاذ كافة الاجراءات لفرض الحظر الصحي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العيا".