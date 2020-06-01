نائبة فائزة تصف الحلبوسي بأنه ” الداعم الأول لمزوري الانتخابات”

وصفت النائبة الفائزة نجاة الطائي، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بانه “الداعم الأول لمزوري الانتخابات”.

وقالت الطائي في حديث صحفي إن “البرلمان يضم نواب غير شرعيين وفيه من جاء بالتزوير”، معتبرة أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من خلال سكوته اصبح الداعم الاول لمزوري الانتخابات”.

وأضافت، أن “الحلبوسي يغطي على خروقات الدستو وهو يساعد على من يمتلك المال ان يقوم بتزوير الانتخابات المقبلة بالطريقة السابقة”، مؤكدة “اننا لن نشترك بعملية انتخابية بذات المفوضية وبذات الطريقة والالية السابقة”.