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نائب: مفاوضات منتصف حزيران ستحسم الوجود الأمريكي في العراق


أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، أن المفاوضات التي ستجري بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية منتصف حزيران الجاري ستحسم الوجود القتالي الأمريكي في العراق.

وقال جابر في تصريح صحفي إن “قرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد ملزم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا إلى إن “إخراج القوات الأجنبية قرار نهائي لا يمكن التراجع عنه إطلاقا”.

وأضاف أن “المفاوضات التي ستجري بين واشنطن وبغداد منتصف حزيران الجاري ستحسم الوجود القتالي الأمريكي في العراق”، مبينا ان “الحكومة ستجري مباحثات لوضع آلية إخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

وحذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، في وقت سابق، من قيام وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بممارسة الضغوط على الشخصيات والاطراف السياسية من اجل حسم ملف ابقاء القوات الاميركية داخل العراق قبل اجراء مباحثات حزيران بين بغداد وواشنطن.

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