تخصيص مستشفيي الواسطي وابن الهيثم لحجر مصابي كورونا من الكوادر الصحية

افاد مصدر في وزارة الصحة، الاثنين، بتخصيص ردهات العزل في مستشفيي الواسطي وابن الهيثنم لحجر المصابين بفيروس كورونا من الكوادر الصحية.

وقال المصدر ان “الوزارة وجهت بتخصيص اماكن خاصة لحجر كوادرها المصابين بفيروس كورونا وجمعهم وعدم توزيعهم على المستشفيات”.

واضاف انه “تم الاتفاق على تخصيص ردهات العزل في مستشفيا ابن الهيثم والواسطي لحجر مصابي كورونا من كوادر الصحة العاملة في المؤسسات الصحية”.

واوضح انه “من المتوقع عدم كفاية الاسرة الخاصة بالمستشفيين واللجوء الى فتح ردهات. عزل اضافية لكثرة الاصابات في صفوف الكوادر خاصة في العاصمة بغداد”.