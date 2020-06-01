اجتماع بين الداخلية والصحة لبحث إجراءات حظر التجوال الوقائي

عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي مع وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، اجتماعاً لبحث اجراءات حظر التجوال الوقائي، فيما أكد وزير الصحة أن الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان "وزيري الداخلية الصحة عقدا اجتماعاً مشتركاً في مقر وزارة الداخلية كرس لمناقشة تنفيذ حظر التجوال الصحي ومتابعة الاجراءات المشتركة لانجاحه".

وأكد الغانمي، خلال الاجتماع ان "وزارة الداخلية مستنفرة لانجاح الحظر وتحقيق الفائدة المرجوة منه لسلامة المواطنين وتفعيل العمل الميداني لزيادة التوعية والتثقيف لاسناد الجهد الحكومي في هذا المجال"، مثنياً على "جهود الكوادر الصحية لكونهم خط الصد الاول للوباء".

من جهته، شدد وزير الصحة على ان وزارته تبذل كل طاقتها لمواجهة الفايروس وان الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد وان المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى بعض المواطنين"، مشيداً بـجهود وزارة الداخلية في دعم الاجراءات الوقائية وتطبيقها.