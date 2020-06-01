الأخبار

اجتماع بين الداخلية والصحة لبحث إجراءات حظر التجوال الوقائي


عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي مع وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، اجتماعاً لبحث اجراءات حظر التجوال الوقائي، فيما أكد وزير الصحة أن الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان "وزيري الداخلية الصحة عقدا اجتماعاً مشتركاً في مقر وزارة الداخلية كرس لمناقشة تنفيذ حظر التجوال الصحي ومتابعة الاجراءات المشتركة لانجاحه".

وأكد الغانمي، خلال الاجتماع ان "وزارة الداخلية مستنفرة لانجاح الحظر وتحقيق الفائدة المرجوة منه لسلامة المواطنين وتفعيل العمل الميداني لزيادة التوعية والتثقيف لاسناد الجهد الحكومي في هذا المجال"، مثنياً على "جهود الكوادر الصحية لكونهم خط الصد الاول للوباء".

من جهته، شدد وزير الصحة على ان وزارته تبذل كل طاقتها لمواجهة الفايروس وان الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد وان المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى بعض المواطنين"، مشيداً بـجهود وزارة الداخلية في دعم الاجراءات الوقائية وتطبيقها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدير عام صحة الرصافة : 120 إصابة بكورونا سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة
اجتماع بين الداخلية والصحة لبحث إجراءات حظر التجوال الوقائي
كربلاء تسجل تسع اصابات بكورونا وست حالات شفاء
تسجيل حالتي وفاة بكورونا في واسط
التعليم تعلن استجابة الجامعات والكليات الأهلية الى تخفيض الأجور الدراسية
بيان من داخلية كردستان بشأن حظر التجوال الشامل
قرارات من خلية الازمة في ميسان
رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات : : لا حلول للانترنت وسرعته قبل السماح بتحرير البنى التحتية وترك الاحتكار
عضو بخلية الأزمة النيابية يحدد "السبيل الوحيد" لاحتواء كورونا
نائب: سنستضيف الوزراء والقادة الامنيين في البرلمان للاطلاع على خططهم لوقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك