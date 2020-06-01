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قرارات من خلية الازمة في ميسان


اصدرت خلية الازمة في ميسان، الاثنين، مجموعة قرارات بعد تسجيل عدد من الإصابات بفايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان انها "عقدت اجتماعها السادس عشر برئاسة المحافظ علي دواي لازم اليوم الاثنين وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وبحضور النائب بهاء النوري وكافة أعضاء الخلية".

واضافت انه "تقرر ما يلي:

التشديد على متابعة فرض حظر التجوال الكلي والشامل لغاية يوم السبت الموافق السادس من حزيران الحالي وبالاستثناءات المعمول بها سابقاً .

غلق منافذ المحافظة الرئيسية بالكامل مع التشديد واستثناء فقط عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والطبية والمستثناة بقرارات من خلية الأزمة.

غلق المحال التجارية في السوق الكبير ومحيطه (شارع التربية وشارع دجلة) والسماح فقط للعيادات الطبية بشرط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية .

منع إقامة مجالس العزاء واي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

غلق ملاعب كرة القدم (الساحات المثيلة) #وكذلك غلق المقاهي والكوفيات .

توجيه الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات التي تساهم في انتشار الفيروس .

استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا. الاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة.

وسيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي ل‍فيروس كورونا .

ودعت الخلية "المواطنين الى الالتزام التوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم".

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