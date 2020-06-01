نائب: سنستضيف الوزراء والقادة الامنيين في البرلمان للاطلاع على خططهم لوقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة.

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الاثنين، انه سيقدم طلبا لاستضافة الوزراء والقادة الامنيين في البرلمان للاطلاع على خططهم لوقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة.

وقال الشمري في بيان "سأقدم طلبا باسم اللجنة بجلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين"، مبينا ان "الاستضافة ستكون للوقوف والاطلاع على خططهم لوقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة من قبل جهات لا تريد العراق الوصول والاستمرار بالاكتفاء الذاتي لأغلب محاصيله الزراعية بشكل خاص".

واضاف الشمري "نأمل أن تكون الاستضافة بأقرب فرصة خاصة وأن استمرارية الحرائق دون رادع قد تعكس صورة سلبية على عدم الاهتمام بإنهاء هذا الأمر"،

مشددا "على أهمية ان تاخذ رئاسة البرلمان هذا الأمر بجدية تعكس الاهتمام الواضح للسلطة التشريعية بما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة للقطاع الزراعي وما يدره من إيرادات أخرى لموازنة الدولة".