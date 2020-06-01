وزير الصحة يعلق على الحظر الشامل ويؤكد: نخشى من موجات قادمة بالنسبة لكورونا

علق وزير الصحة حسن التميمي، على قرار الحظر الشامل، فيما حذر من موجات قادمة بالنسبة لكورونا.

وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في المناطق المزدحمة واستخدام المعقمات هي الطريق الوحيدة التي تقي المواطن من الاصابة ب‍كورونا"، مبينا انه "ليلة امس وخلال تجوالي في العاصمة لاحظت الكثير من الباعة المتجولين غير مقتنع بوجود الفيروس".

واضاف ان "المناطق المزدحمة بالسكان هي الاكثر تسجيلا للاصابات"، مشيرا الى "اننا نخشى من موجات قادمة بالنسبة للفيروس".

وعن الحظر الشامل للتجوال، اكد التميمي ان "الحظر الشامل نتعامل معه حسب المعطيات الجديدة"، لافتا الى ان "قرار اللجنة العليا بشأن الحظر يشمل جميع مناطق البلاد".