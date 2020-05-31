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الصحة تقدم اعتذارا بشأن ما ورد امس في الموقف الوبائي اليومي


قدمت وزارة الصحة، الاحد، اعتذارا بشأن ما ورد امس في الموقف الوبائي اليومي.

وقالت دائرة الصحة العامة في الوزارة في بيان  انها "تعتذر عما ورد أمس في الموقف الوبائي اليومي نتيجة للترجمة الحرفية لتعبير Health Worker المعتمد في الاستمارات الرئيسية والشامل لجميع العناوين التمريضية والصحية والادارية والموظفين الآخرين في المؤسسات الصحية وكما ورد في مواقف الدوائر من المحافظات".

واشادت بـ"جهود أبطال الجيش الأبيض من تمريضيين وإداريين وكافة العناوين الأخرى ممن قدموا التضحيات الكبيرة لخدمة أبناء الوطن وما زالوا يؤدون واجباتهم".

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