صحة كربلاء تؤكد عدم تسجيل أية حالة إصابة بكورونا اليوم

أكدت دائرة صحة محافظة كربلاء، الأحد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "محافظة كربلاء لم تشهد، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كُورونا ، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها ، أرسلت ، اليوم ، ( 90 ) نموذج للفحص المختبري ( pcr ) ، و ( 272 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".

وأضافت أنها "تسعى جاهدة لإحتواء الفايروس الوبائي والحيلولة دون إنتشاره"، داعية إلى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية ، والبقاء في المنازل لضمان سلامتكم من الإصابة بالفيروس الوبائي".