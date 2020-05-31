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وزارة الصحة تعلن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٣٠٦) إصابة في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٩٦

بغداد/ الكرخ: ٦٠

مدينة الطب: ١٢

النجف: ٢

البصرة: ٢٩

السليمانية: ٦

اربيل: ٥

دهوك: ١

كربلاء: ٢٠

ديالى: ٤

واسط: ٣٢

بابل: ١٦

ميسان: ١٣

المثنى: ٩

نينوى: ١

وأشارت الوزارة، إلى أن "الاصابات في الكوادر العاملة بالمؤسسات الصحية لهذا اليوم، بلغت ١٢ اصابة موزعة كالاتي (من ضمن المجموع الكلي للاصابات):

٢ طبيب في بغداد/ الكرخ

١ صيدلي في بغداد/ الرصافة

٤ اطباء في كربلاء

١ صيدلي في كربلاء

٤ عمال صحيين في كربلاء

وتابعت أن "حالات الشفاء بلغت ٦٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد/ الكرخ: ٦

مدينة الطب: ٨

النجف: ٣

البصرة: ١٩

كربلاء: ٣

ديالى: ٤

ذي قار: ٧

المثنى: ١

وأكدت الوزارة، أن "حالات الوفيات بلغت ١٠ حالات

٦ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

حالة في كربلاء

حالة في واسط

حالة في ميسان

وبينت، أن "مجموع الإصابات بلغ ٦١٧٩، ومجموع حالات الشفاء ٣١١٠، أما مجموع الراقدين الكلي بلغ ٢٨٧٤"، موضحة أن "مجموع الراقدين في العناية المركزة بلغ ٣٦، ومجموع الوفيات بلغ ١٩٥".

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