الحشد الشعبي يلقي القبض على 17 “داعشيا” بعملية استباقية في الموصل

القت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على 17 ارهابيا من “ داعش” بعملية استباقية في الموصل .

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية استباقية في مدينة الموصل”.

وأضاف البيان، أن “العملية اسفرت عن القاء القبض على 17 ارهابيا من داعش بينهم مسؤولين “.

وتنفذ قوات الحشد الشعبي بين الاحين والأخر عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الارهابي في اطار استراتيجية للقضاء على خلايا داعش وتامين قواطع المسؤولية.