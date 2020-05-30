السفارة العراقية في سيئول تستلم تبرعات هيونداي لمساعدة العراق بمكافحة كورونا

قامت سفارة جمهورية العراق في كوريا الجنوبية وبالتعاون مع مؤسسة الصداقة العراقية الكورية وبدعم سخي من قبل شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بجمع تبرعات لمساعدة العراق على مكافحة فيروس كورونا المستجد .
وذكرت وكالة يونهاب الكورية ان حفل إرسال هذه التبرعات الى العراق اقيم في مقر شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في حي جونغ-رو وسط سيئول .
وحضر السفير العراقي لدى سيئول حيدر البراك احتفالية إرسال هذه التبرعات الى العراق وألقى كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكر وتقدير حكومة وشعب العراق للتبرعات السخية والمستمرة من قبل شركة هيونداي للشعب العراقي .
وحضر الاحتفالية أيضا كل من نائب رئيس شركة هيونداي للتسويق العالمي لي هيه-جو ونائب رئيس شركة هيونداي المسئول عن مشروع مصنع التكرير في كربلاء بارك سيونغ-بونغ ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الكورية هان بيونغ-دو ورئيس مؤسسة الصداقة العراقية الكورية كيم تيه-سونغ ومدير قسم شؤون الشرق الاوسط بوزارة الخارجية كانغ وون-جون.
ويشار الى أن التبرعات المكونة من نظارات وقفازات طبية وملابس الحماية الشخصية وأدوات قياس درجات الحرارة وكاميرات مراقبة دراجة الحرارة للمارة وملابس الأطفال سيتم نقلها عبر حاويات عبر ناقلة مقدمة من جانب شركة هيونداي.
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