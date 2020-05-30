السفارة العراقية في سيئول تستلم تبرعات هيونداي لمساعدة العراق بمكافحة كورونا

قامت سفارة جمهورية العراق في كوريا الجنوبية وبالتعاون مع مؤسسة الصداقة العراقية الكورية وبدعم سخي من قبل شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بجمع تبرعات لمساعدة العراق على مكافحة فيروس كورونا المستجد .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية ان حفل إرسال هذه التبرعات الى العراق اقيم في مقر شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في حي جونغ-رو وسط سيئول .

وحضر السفير العراقي لدى سيئول حيدر البراك احتفالية إرسال هذه التبرعات الى العراق وألقى كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكر وتقدير حكومة وشعب العراق للتبرعات السخية والمستمرة من قبل شركة هيونداي للشعب العراقي .

وحضر الاحتفالية أيضا كل من نائب رئيس شركة هيونداي للتسويق العالمي لي هيه-جو ونائب رئيس شركة هيونداي المسئول عن مشروع مصنع التكرير في كربلاء بارك سيونغ-بونغ ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الكورية هان بيونغ-دو ورئيس مؤسسة الصداقة العراقية الكورية كيم تيه-سونغ ومدير قسم شؤون الشرق الاوسط بوزارة الخارجية كانغ وون-جون.

ويشار الى أن التبرعات المكونة من نظارات وقفازات طبية وملابس الحماية الشخصية وأدوات قياس درجات الحرارة وكاميرات مراقبة دراجة الحرارة للمارة وملابس الأطفال سيتم نقلها عبر حاويات عبر ناقلة مقدمة من جانب شركة هيونداي.