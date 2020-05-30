قائد عمليات كربلاء: 30 الف عنصر امني يشارك بحماية المحافظة وتطبيق حظر التجوال

أكد قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي ان 30 الف عنصر امني ينتشرون في محاور كربلاء المختلفة لحماية المحافظة وتطبيق قرار حظر التجوال.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي أنه “تم التأكيد على السيطرات الخارجية والداخلية بالقطع وفرض حظر التجوال بشكل تام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وبمشاركة 30 الف عنصر امني”.

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية بدأت باغلاق جميع الطرق النيسمية وسيحجز كل من يحاول الدخول الى المحافظة عن طريقها”، مؤكدا استثناء الدوائر الخدمية والإعلامية والعتبات المقدسة والصحية بشكل يومي