ردهة الحميات بمدينة الحسين الطبية في كربلاء تمتلئ بالمصابين وتسجل حالة وفاة جديدة

اكدت خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء تحويل 17 مصابا إلى مستشفى الهندية بعد امتلاء ردهتي الحميات في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية.

وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في حديث صحفي أنه “بعد امتلاء ردهتي الحميات المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية تم تحويل 17 مصابا الى ردهة الحياة في مستشفى الهندية العام لتلقي العلاج”.

وأضاف الوكيل انه “تم توفير ردهات احتياطية بيد أن تصاعد أعداد الاصابات بات يشكل عبئا على الكوادر الطبية، لكن الأمر ما زال تحت السيطرة”.

واكد ان “حالة وفاة سجلت اليوم بين المصابين، فيما لا يوجد حالات حرجة بين المصابين الراقدين لتلقي العلاج”.

وأوضح الوكيل أن “الحالات ال28 التي سجلتها كربلاء 27 منها لملامسين وواحدة لمراجع لردهة الوافدين في المدينة الطبية”.

يذكر ان الموقف الوبائي التراكمي في كربلاء ارتفع الى 213 اصابة بينها 8 وفيات و 121 حالة شفاء، فيما يرقد 83 بمستشفياتها لتلقي العلاج.