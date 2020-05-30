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وزارة الصحة: الموقف الوبائي في عموم العراق تحت السيطرة


اكدت وزارة الصحة، السبت، ان الموقف الوبائي في عموم العراق تحت السيطرة، فيما كشفت عن اسباب ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ المعلنة.

وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة"،

مبينا ان "ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ المعلنة ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻧﻤﺎذج اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح 20 ﻣﺨﺘﺒﺮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات".

واضاف ان "اﻟﻮزارة أﺟﺮت ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﻓﺤﺺ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻟﻨﻤﺎذج ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ المكتشفة"، مشيرا الى "ﻗﺮب وﺻﻮل اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻰ رﻗﻢ 10 الاف ﻓﺤﺺ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻔﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ المسح اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ المحافظات، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ المناطق اﻷﻛﺜﺮ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻟﻐﺮض اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن المرض وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﺮاض، وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼط ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ مصابين مخفيين".

 

وتابع اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ان "اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻴﺪ وﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ"، موضحا انه "ﺣﺘﻰ وإن اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ، ﻷن اﻟﻮﺑﺎء أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺟﻮدﴽ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪاد".

 

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