شرطة واسط توجه بتطبيق حظر التجوال الشامل داخل المحافظة

وجهت قيادة شرطة واسط، الجمعة، بتطبيق حظر التجوال الشامل داخل المحافظة.
وقال قائد الشرطة اللواء قاسم راشد زويد في بيان انه "تم التوجيه بتطبيق حظر التجوال الشامل داخل المحافظة من شمالها لجنوبها بدء من الان"، مطالبا "ابناء المحافظة بالتعاون التام مع القوات الامنية لتلافي حدوث كارثة".
واضاف انه "تقرر منع اقامة التجمعات والفواتح والمناسبات الاخرى اطلاقا"، متوعدا بـ"اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل المخالفين".
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