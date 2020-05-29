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خلية الأزمة في الديوانية تقرر الإغلاق الشامل للسيطرات الخارجية ومنع التجمعات بكافة اشكاله


قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، الجمعة، الإغلاق الشامل للسيطرات الخارجية ومنع التجمعات بكافة اشكاله في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان  ان "خلية الازمة في محافظة الديوانية عقدت، اليوم، اجتماعاً طارئاً ترأسه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وقائد شرطة المحافظة وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية الأمنية والمدنية، وناقش الاجتماع التطورات الصحية الأخيرة وتسجيل إصابات جديدة في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت أنه "صدر عن الاجتماع عدة قرارات منها الاستعداد الشامل للموجة الثانية من وباء فيروس كورونا، التي من المتوقع انها ستكون أعنف من الموجة السابقة، فضلاً عن منع التجمعات الاجتماعية باي شكل من الاشكال، وعدم السماح لأكثر من ثلاثة أشخاص فقط بالتواجد في مكان عام او سيارة صالون".

وأوضحت الخلية، أنه "تقرر إغلاق شامل وتام للسيطرات الخارجية ومراقبة الطرق النيسمية وعدم السماح بمغادرة او دخول أي عجلة او فرد من خارج المحافظة، مع السماح فقط بدخول شاحنات المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ورفع الحظر عن السيارات على ان تمنع التجمعات وتوجيه الاجهزة الأمنية بالتشديد في ذلك".

وبينت أنه "تقرر دعوة أبناء المحافظة من الميسورين والتجار الى دعم المحافظة ومواطنيها بسبب عدم توفر الاموال جراء التقشف وحاجة المؤسسات الصحية الى التمويل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة تترأسها دائرة صحة المحافظة، وعضوية قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية، تعمل على تقييم الواقع الصحي والبيئي وتضع شروطا صارمة لأصحاب المطاعم لمراعاة الجوانب الوقائية لضمان سلامة المواطنين، على ان تستكمل خطتها خلال ٤٨ ساعة وتقدمها الى خلية الأزمة للشروع بتطبيقها".

وأكدت الخلية، أنه "تقرر دعم المبادرات المدنية لنشر الوعي الصحي والبيئي في المحافظة، وعقد اجتماع لمدراء الدوائر كافة لوضع اليات مراجعة المواطنين وإنجاز معاملاتهم على ان يتم مراعاة كبار السن ومنحهم الاولوية لضمان عدم وجود تجمعات وازدحامات تلافيا لانتقال العدوى".

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خلية الأزمة في الديوانية تقرر الإغلاق الشامل للسيطرات الخارجية ومنع التجمعات بكافة اشكاله
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