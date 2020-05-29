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صحة الانبار توجه بغلق أي محال واسواق لا تلتزم بخمسة اجراءات


اصدرت دائرة صحة الانبار، اليوم الجمعة، اجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة، ووجهت فرقها الصحية بغلق اي محال او اسواق لاتلتزم بتلك الاجراءات.

وقالت دائرة صحة الانبار، في بيان  إنه "حفاظاً على سلامة المواطنين فانها توجه فرقها الصحية بغلق اي محال او اسواق لاتلتزم بالاجراءات الوقائية التالية :-

1- توفير المعقمات المعتمدة تحت تناول الزبائن

2- منع دخول اي زبون لايرتدي الكمامة

3- نشر لوحات التوعية داخل نشاطه التجاري

4- حث الزبائن عن التباعد المسافات المطلوبة

5- الزام كل العاملين ومنهم ناقلي البضائع ( ديليفري ) لبس الكمامات وثوب العمل .

ونوهت دائرة صحة الانبار، الى اصحاب المحلات والاسواق للالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصحية حفاظا على سلامة الجميع .

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